Cinema leva cultura regional a alunos da rede municipal

Alunos da Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos participaram de sessões gratuitas do filme “Lendas Pantaneiras”, no Cinépolis do Shopping Norte Sul Plaza. A atividade reuniu estudantes esta semana de 8 a 12 anos em uma programação que alia cultura, lazer e educação.

A iniciativa integra o projeto Lendas Pantaneiras Escola & Cinema, contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC/2024). Para garantir a participação dos estudantes, o projeto oferece transporte de ida e volta entre a escola e o shopping, além de ingresso, pipoca e refrigerante.

Produzido em Mato Grosso do Sul, o filme apresenta histórias inspiradas no imaginário regional e traz cenas gravadas em pontos conhecidos de Campo Grande, como o Museu José Antônio Pereira, a antiga Estação Ferroviária Noroeste do Brasil e o Parque do Prosa.

A proposta é ampliar o acesso de estudantes da rede pública à produção audiovisual e aproximá-los da cultura sul-mato-grossense por meio de histórias e paisagens presentes no cotidiano da própria cidade.

Além da experiência cinematográfica, a ação proporciona aos alunos o contato com um espaço cultural e de lazer que nem sempre faz parte da rotina das famílias. Com transporte, ingresso e alimentação gratuitos, o projeto contribui para democratizar o acesso ao cinema e fortalecer a relação das crianças com a produção cultural regional.