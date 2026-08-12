Cinema leva cultura regional a alunos da rede municipal

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Alunos da Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos participaram de sessões gratuitas do filme “Lendas Pantaneiras”, no Cinépolis do Shopping Norte Sul Plaza. A atividade reuniu estudantes esta semana de 8 a 12 anos em uma programação que alia cultura, lazer e educação.

A iniciativa integra o projeto Lendas Pantaneiras Escola & Cinema, contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC/2024). Para garantir a participação dos estudantes, o projeto oferece transporte de ida e volta entre a escola e o shopping, além de ingresso, pipoca e refrigerante.

Produzido em Mato Grosso do Sul, o filme apresenta histórias inspiradas no imaginário regional e traz cenas gravadas em pontos conhecidos de Campo Grande, como o Museu José Antônio Pereira, a antiga Estação Ferroviária Noroeste do Brasil e o Parque do Prosa.

A proposta é ampliar o acesso de estudantes da rede pública à produção audiovisual e aproximá-los da cultura sul-mato-grossense por meio de histórias e paisagens presentes no cotidiano da própria cidade.

Além da experiência cinematográfica, a ação proporciona aos alunos o contato com um espaço cultural e de lazer que nem sempre faz parte da rotina das famílias. Com transporte, ingresso e alimentação gratuitos, o projeto contribui para democratizar o acesso ao cinema e fortalecer a relação das crianças com a produção cultural regional.

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