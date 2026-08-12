Bonito integra rota do Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Bonito estará na rota do Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026, treinamento militar previamente planejado que será realizado entre os dias 14 de agosto e 24 de setembro. As atividades também envolverão os municípios de Campo Grande, Aquidauana, Miranda e Bodoquena.

Durante o período, moradores e visitantes poderão perceber a movimentação de militares do Exército, viaturas, aeronaves e outros equipamentos e meios operacionais utilizados durante o exercício.

Bonito integra rota do Exercício Operacional Conjunto Tápio 2026

A Prefeitura de Bonito informa que se trata de um treinamento militar programado e controlado, que não representa uma situação real de emergência, desastre, incidente ou ameaça à população.

As atividades serão conduzidas em estrita observância às normas de segurança e em coordenação com os órgãos competentes, buscando minimizar eventuais impactos à população.

A movimentação de tropas, veículos e aeronaves faz parte do planejamento operacional do exercício e poderá ocorrer em diferentes pontos e horários ao longo do período previsto.

A população pode manter a tranquilidade diante de eventuais movimentações relacionadas ao treinamento

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