AQUIDAUANA: Prefeitura garante melhores condições de acesso aos Assentamentos Indaiás com recuperação e cascalhamento das estradas

A Prefeitura de Aquidauana está executando a recuperação de 8 quilômetros de estradas nos Assentamentos Indaiás I, II, III e IV, garantindo melhores condições de segurança e trafegabilidade para as famílias que vivem e trabalham na região. O investimento é de aproximadamente R$ 1,8 milhão, recurso conquistado pela Administração Municipal junto ao Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.



Os serviços contemplam o revestimento primário das estradas, com patrolamento e cascalhamento, intervenções fundamentais para melhorar as condições das vias rurais e assegurar o deslocamento dos moradores, principalmente em períodos de chuva.



As estradas são utilizadas diariamente pelas famílias dos quatro assentamentos e possuem papel fundamental na rotina da comunidade. Além do deslocamento dos moradores, as vias são importantes para o transporte escolar e para o escoamento da produção rural, garantindo que os produtos cultivados e produzidos nas propriedades possam chegar aos pontos de comercialização.



O patrolamento e o cascalhamento também contribuem para aumentar a segurança dos usuários, reduzir as dificuldades de circulação e melhorar o acesso dos veículos que prestam serviços essenciais às comunidades rurais.



Para o prefeito Mauro do Atlântico, a obra representa uma resposta concreta a uma demanda apresentada pelos moradores dos assentamentos. “Esse é um serviço muito importante porque atende diretamente uma demanda da comunidade. Sabemos o quanto uma estrada em boas condições faz diferença na vida das famílias que moram e trabalham na área rural. É segurança para os moradores, melhores condições para o transporte escolar e também mais facilidade para o produtor fazer o escoamento da sua produção”, destacou o prefeito Mauro.



A Administração Municipal explica que a recuperação das estradas rurais faz parte das ações voltadas à melhoria da infraestrutura e à valorização das comunidades do campo, garantindo mais qualidade de vida e condições adequadas para o desenvolvimento das atividades econômicas e sociais.



Com aproximadamente R$ 1,8 milhão em recursos, a recuperação dos 8 quilômetros de estradas representa mais um investimento que chega à zona rural de Aquidauana para atender às necessidades da população e fortalecer a infraestrutura dos assentamentos.



Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana – MS. url: https://aquidauana.ms.gov.br/noticia/9866/prefeitura-garante-melhores-condicoes-de-acesso-aos-assentamentos-indaias-com-recuperacao-e-cascalhamento-das-estradas