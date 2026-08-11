Reinaldo destaca Paulo Corrêa: “Política com transparência, decência e responsabilidade”

Ex-governador ressalta atuação do deputado na Assembleia Legislativa, presença nos 79 municípios e trabalho social desenvolvido há mais de 25 anos em Mato Grosso do Sul.

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE MS

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) destacou a trajetória do deputado estadual Paulo Corrêa (PL) e sua participação em decisões importantes para o crescimento de Mato Grosso do Sul.

“Se hoje Mato Grosso do Sul vai bem, tem um dos melhores índices de crescimento, desenvolvimento e oportunidades, Paulo contribuiu muito, como presidente e 1º secretário da Assembleia, aprovando as leis e promovendo a necessária articulação política”, afirmou Reinaldo.

“UM TIPO DE POLÍTICA QUE NÓS APLAUDIMOS”

Reinaldo também ressaltou a forma como Paulo Corrêa conduz sua atuação pública e mantém relacionamento com lideranças e a população nos municípios.

“A política precisa de pessoas que atuem com grandeza, com transparência, com decência, mas, acima de tudo, com responsabilidade. E o Paulo é uma pessoa que faz esse tipo de política, que nós todos aplaudimos”, declarou.

PROJETO ONÇA PINTADA

Na área social, Paulo Corrêa mantém há mais de 25 anos o Projeto Onça Pintada (GOP), voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Segundo informações do projeto, mais de 85 mil atendimentos já foram realizados nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Reinaldo também elogiou a atuação da equipe do parlamentar: “Admiro sua equipe, que dá atenção para as pessoas, que estende a mão quando é necessário”.

PARCERIA ALÉM DA POLÍTICA

Paulo Corrêa afirmou que sua relação com Reinaldo foi construída ao longo de anos de convivência e trabalho. “Há parcerias que nascem na política. E há aquelas que vão muito além dela. A minha relação com Reinaldo Azambuja foi construída ao longo de anos de convivência, trabalho, respeito e lealdade”, afirmou.

Para o deputado, o apoio recebido representa o reconhecimento de uma trajetória dedicada ao Estado. “Receber seu apoio nesta caminhada é uma honra e o reconhecimento de uma trajetória que sempre teve Mato Grosso do Sul como prioridade”, concluiu Paulo Corrêa.