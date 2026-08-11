Casa Rosa realiza 230 atendimentos em mutirão de saúde

Mutirão da Casa Rosa amplia acesso a consultas e exames

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Casa Rosa reforça prevenção com 230 atendimentos gratuitos

A Casa Rosa realizou, no sábado (8), um mutirão de saúde em Campo Grande, com 230 atendimentos gratuitos entre consultas e exames. A ação ampliou o acesso da população aos serviços de saúde e reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

A iniciativa integra o trabalho da instituição para facilitar o acesso a consultas e exames e identificar precocemente alterações que necessitem de acompanhamento médico. Segundo a diretora técnica da Casa Rosa, Dra. Isabella Benevides, os mutirões aproximam os serviços de saúde da população e contribuem para um atendimento mais acolhedor.

A Casa Rosa atua nas áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento, buscando ampliar o atendimento e oferecer suporte à população. A instituição também destaca que a realização de consultas e exames pode contribuir para a identificação antecipada de problemas e para o encaminhamento adequado dos pacientes.

O próximo atendimento da Casa Rosa será realizado durante o 47º Mutirão Todos em Ação, no dia 22 de agosto, a partir das 8h, na Escola Municipal Prof. José de Souza, na Rua das Camélias, s/n, no bairro Oliveira III. A participação da entidade reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado com a saúde da população.

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