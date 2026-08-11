Fittipaldi destaca talento de Hamilton em boa fase na Ferrari

Fittipaldi comparou a trajetória de Hamilton à própria carreira e destacou o peso da experiência na recuperação do piloto

Emerson Fittipaldi elogiou a atual fase de Lewis Hamilton na Ferrari e criticou as avaliações que colocaram em dúvida a capacidade do piloto por causa da idade. Segundo o brasileiro, Hamilton mostrou que continua competitivo ao recuperar espaço no campeonato e conquistar bons resultados em 2026.

Fittipaldi afirmou que também enfrentou críticas semelhantes durante a própria carreira, especialmente quando passou a competir em categorias internacionais com idade avançada. Para o bicampeão mundial, a experiência pode ser um diferencial importante para pilotos veteranos.

Hamilton teve dificuldades em sua primeira temporada na Ferrari, em 2025, quando terminou sem vitórias e sem pódios pela equipe. Em 2026, porém, o cenário mudou, com pódios na China, Canadá e Mônaco, além da vitória no GP de Barcelona-Catalunha.

Na avaliação de Fittipaldi, o novo carro da Fórmula 1 também contribuiu para a evolução do britânico. O brasileiro destacou o controle de Hamilton, sua adaptação ao monoposto e o conhecimento adquirido sobre os engenheiros e os procedimentos da Ferrari.