Picarelli volta à disputa por vaga na Câmara Federal

Ex-deputado estadual e ex-comunicador retorna ao cenário eleitoral de Mato Grosso do Sul após anos afastado da política

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Radialista e apresentador de TV, político marcou história com votações expressivas na Assembleia Legislativa

O ex-deputado estadual Maurício Picarelli (PRD) confirmou o retorno às urnas em 2026 para disputar uma vaga de deputado federal por Mato Grosso do Sul. O nome dele foi aprovado na convenção da Federação Renovação Solidária, formada pelo PRD e Solidariedade, que também definiu candidatos para outros cargos.

Picarelli construiu uma longa trajetória política no Estado, sendo eleito deputado estadual pela primeira vez em 1986 e reeleito por sete vezes. Em 1994, chegou a ser o parlamentar mais votado de Mato Grosso do Sul, consolidando sua popularidade como radialista, apresentador de televisão e político.

Em 2018, tentou conquistar o nono mandato na Assembleia Legislativa, mas ficou como suplente e deixou o Parlamento estadual. Após não disputar as eleições de 2022, buscou retornar em 2024 como vereador de Campo Grande, porém não conseguiu se eleger.

A Federação Renovação Solidária lançou chapa completa para deputado federal e estadual, além de confirmar candidaturas majoritárias. O ex-senador Delcídio do Amaral disputará o Governo do Estado, enquanto Sidney Vargas concorrerá ao Senado.

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