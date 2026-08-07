Em live, Flávio Bolsonaro enaltece atuação de Pollon. “Sempre defendeu as pautas da direita”

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O candidato à presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), enalteceu a atuação parlamentar do deputado federal Marcos Pollon, durante a transmissão ao vivo desta quinta-feira (6 de agosto). “Deputado extremamente atuante. Pollon sempre defendeu as nossas pautas, direito a legítima defesa, do agro. Todas as pautas de direita”, destacou Flávio.

Flávio Bolsonaro (PL) realizou a live ao lado do senador Rogério Marinho, para anunciar os palanques estaduais e aliados em diferentes Estados.

Durante a transmissão, a expectadora Eva Muta enviou um super chat com a mensagem “Sou de MS. Muito triste do Marcos Pollon não sair candidato ao Senado”. Flávio respondeu: “Quero agradecer ao Pollon, que mostrou maturidade e espírito de grupo. Ele é nosso candidato a deputado federal. Sempre defendeu as nossas pautas. Um deputado extremamente atuante”, disse.

Rogério Marinho ressaltou que Marcos Pollon teve um mandato combativo e em defesa aos presos políticos do 8 de janeiro. “Pollon quase foi suspenso de seu mandato pela forma combativa que ele se portou no exercício do mandato. Fui testemunhar a favor dele no Conselho de Ética”, completou.

Como Pollon foi o deputado federal mais votado de Mato Grosso do Sul em 2022, com 103.111 votos, Flávio o incumbiu de ajudar a construir uma grande bancada de deputados federais bolsonaristas. “Nenhum presidente governa sozinho. Sem uma base forte, qualquer governo fica vulnerável à chantagem, à paralisia e às tentativas de desestabilização” afirmou.

“Marcos Pollon, nosso candidato a deputado federal. É alguém que há muito tempo defende as bandeiras que nós acreditamos para o nosso país. Deus, Pátria, Família e Liberdade”, disse Flávio.

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