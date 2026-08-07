Anvisa proíbe venda de desinfetante e aplicativo sem registro

Produtos irregulares são retirados do mercado por determinação da Anvisa

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ilustrativa

Medidas foram publicadas no Diário Oficial da União

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira (7) a proibição da fabricação, venda, distribuição e uso do desinfetante Flex Ox, produzido pela empresa Montreal Química Industrial e Comércio Ltda. O produto não possui registro junto ao órgão regulador, condição obrigatória para comercialização de saneantes no Brasil.

Além do desinfetante, a Anvisa também proibiu a comercialização do aplicativo Glic, da empresa Afya Participações S.A. A decisão ocorreu porque o dispositivo médico não tem registro na Agência e a empresa responsável não possui autorização de funcionamento para atuar na área.

As medidas foram publicadas por meio das Resoluções (RE) 3.068/2026 e 3.069/2026 no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, a suspensão busca impedir que produtos sem regularização sanitária continuem disponíveis aos consumidores.

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