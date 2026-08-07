Acidente fatal mata piloto de moto na Vila Olinda

Bafômetro aponta embriaguez de condutor envolvido em acidente fatal

Milton
Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Motorista estava sem CNH e teste apontou índice de álcool muito acima do permitido

Wilder dos Santos Rodrigues (37) morreu na manhã desta sexta-feira (7) após bater na traseira de um Golf na Rua Montese, no bairro Vila Olinda, em Campo Grande. A vítima pilotava uma Honda CG Fan 150 e sofreu um corte profundo no pescoço, que atingiu uma artéria.

O motorista do carro confessou ter ingerido bebida alcoólica, e o teste do bafômetro ao qual foi submetido apontou 0,88 mg/l de álcool, índice muito acima do limite permitido. Segundo a Polícia Militar, o condutor também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Samu, a equipe de atendimento encontrou o motociclista já sem vida no local. A colisão ocorreu quando o motorista realizava uma manobra de ré para acessar outra via, momento em que a moto atingiu a traseira do veículo e foi arremessada.

O motorista foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Testemunhas relataram que a motocicleta estaria em alta velocidade, enquanto os policiais informaram que os dois veículos estavam com a documentação irregular.

A via precisou ser interditada após o acidente, causando alterações no trânsito da região.

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