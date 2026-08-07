PRD confirma Delcídio do Amaral na disputa pelo Governo de MS

Convenção aprovou chapa liderada pelo ex-senador para a disputa estadual

O PRD oficializou o ex-senador Delcídio do Amaral como candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul durante convenção da Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade. A ata da reunião foi encaminhada à Justiça Eleitoral na quinta-feira (6), confirmando a participação da legenda nas eleições de 2026.

A chapa majoritária terá Francisca Ajala como candidata a vice-governadora e Sidney Vargas na disputa pelo Senado, com Valdevino Perroni e Laurindo Barbosa Carneiro como suplentes. O partido também apresentou candidatos para deputado federal e estadual, reunindo nomes do PRD e Solidariedade.

A lista para deputado federal conta com nove candidatos, todos filiados ao PRD, incluindo Maurício Picarelli. Já a chapa para deputado estadual reúne 25 concorrentes das duas siglas que compõem a federação. O prazo para registro das candidaturas termina em 15 de agosto, e a campanha começa oficialmente no dia seguinte.

Já a lista de candidatos a deputado estadual inclui membros do Solidariedade. São 25 nomes na disputa: