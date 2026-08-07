PRD confirma Delcídio do Amaral na disputa pelo Governo de MS

Federação PRD-Solidariedade oficializa nomes para eleições em MS

Milton
Publicado por Milton

Convenção aprovou chapa liderada pelo ex-senador para a disputa estadual

O PRD oficializou o ex-senador Delcídio do Amaral como candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul durante convenção da Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade. A ata da reunião foi encaminhada à Justiça Eleitoral na quinta-feira (6), confirmando a participação da legenda nas eleições de 2026.

A chapa majoritária terá Francisca Ajala como candidata a vice-governadora e Sidney Vargas na disputa pelo Senado, com Valdevino Perroni e Laurindo Barbosa Carneiro como suplentes. O partido também apresentou candidatos para deputado federal e estadual, reunindo nomes do PRD e Solidariedade.

A lista para deputado federal conta com nove candidatos, todos filiados ao PRD, incluindo Maurício Picarelli. Já a chapa para deputado estadual reúne 25 concorrentes das duas siglas que compõem a federação. O prazo para registro das candidaturas termina em 15 de agosto, e a campanha começa oficialmente no dia seguinte.

Já a lista de candidatos a deputado estadual inclui membros do Solidariedade. São 25 nomes na disputa:

  1. Doroti Justino
  2. Fátima Fia
  3. Fernanda Souza
  4. Jane Lino
  5. Maria Fernanda Ribeiro
  6. Sirlene Freitas
  7. Leticia Aratani 
  8. Sandra Cabanha
  9. Engenheiro Adamário de Lana
  10. Fião
  11. Aloísio Baeta
  12. André Kovalski
  13. Celso Júnior
  14. Coronel Golfeto
  15. Deivid Nicoline
  16. Dilson Arruda
  17. Euvaldo Almeida
  18. Fábio Costa
  19. Fernando Villalba
  20. Odiney Loubet
  21. César Alves
  22. Preguiça
  23. Silvério do Baguncinha
  24. Thiago Miranda
  25. Sérgio Fahed

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POLÍTICA

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