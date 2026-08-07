Receita Federal apreende peças de fuzil AR-15 no Porto de Santos

Peças poderiam ser usadas na montagem de armas completas e foram encaminhadas à Polícia Federal

Milton
Publicado por Milton
Foto: Receita Federal

Carga ilegal com componentes de armas é interceptada em operação aduaneira

A Receita Federal apreendeu conjuntos de partes e peças para fuzil AR-15 durante uma fiscalização no Porto de Santos, no litoral paulista. A carga foi localizada na quinta-feira (6) durante a conferência física de uma bagagem desacompanhada embarcada em Miami, nos Estados Unidos.

Entre os materiais encontrados estavam 20 grupos de ferrolho e porta-ferrolho, além de mais de 260 conjuntos de peças destinadas a fuzis AR-15. Os itens estavam escondidos em uma das 174 caixas que compunham a bagagem enviada ao Brasil.

Segundo a Receita Federal, a tentativa de ocultar os produtos buscava impedir a identificação do real responsável pela importação ilegal. O órgão informou que os componentes poderiam ser utilizados para montar armas completas com auxílio de peças produzidas por impressoras 3D.

Os materiais foram separados e encaminhados à Polícia Federal para investigação. As informações da apreensão também serão compartilhadas com autoridades dos Estados Unidos por meio do sistema de cooperação aduaneira Desarma.

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