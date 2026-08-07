Programa “Boca do Povo”, da FM 101.9, sorteia Moto Biz 0 km e entrega R$ 50 mil à família de Diogo Ajala

A manhã de sexta-feira (07/08) foi marcada por muita emoção durante o programa “Boca do Povo”, da Difusora Pantanal FM 101.9, com a realização do sorteio de uma Honda Biz 0 km. O número contemplado foi o 2.586, tendo como ganhador Emerson Pedreira.

Em um dos momentos mais emocionantes da programação, amigos e apoiadores prestaram uma homenagem à viúva do saudoso jornalista e professor Diogo Ajala. Kelly Cristina recebeu das mãos de Eduardo Miranda, representante da Associação Fazer o Bem Faz Bem, e do secretário municipal de Educação, professor Lucas Bittencourt, um cheque simbólico no valor de R$ 50 mil, arrecadado por meio da campanha solidária.

A organização agradece a todos que participaram da iniciativa e contribuíram para o sucesso da ação, reforçando o convite para que a população continue apoiando as próximas campanhas promovidas em prol da solidariedade.