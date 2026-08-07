Programa “Boca do Povo”, da FM 101.9, sorteia Moto Biz 0 km e entrega R$ 50 mil à família de Diogo Ajala

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

A manhã de sexta-feira (07/08) foi marcada por muita emoção durante o programa “Boca do Povo”, da Difusora Pantanal FM 101.9, com a realização do sorteio de uma Honda Biz 0 km. O número contemplado foi o 2.586, tendo como ganhador Emerson Pedreira.
Em um dos momentos mais emocionantes da programação, amigos e apoiadores prestaram uma homenagem à viúva do saudoso jornalista e professor Diogo Ajala. Kelly Cristina recebeu das mãos de Eduardo Miranda, representante da Associação Fazer o Bem Faz Bem, e do secretário municipal de Educação, professor Lucas Bittencourt, um cheque simbólico no valor de R$ 50 mil, arrecadado por meio da campanha solidária.
A organização agradece a todos que participaram da iniciativa e contribuíram para o sucesso da ação, reforçando o convite para que a população continue apoiando as próximas campanhas promovidas em prol da solidariedade.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

No Agosto Lilás, Lia Nogueira reforça compromisso com a proteção das mulheres

Milton - 0
"Eu só me dei conta que estava sofrendo violência quando acordei sendo enforcada." A frase da enfermeira Eliete Santos traduz a realidade silenciosa vivida...
Leia mais

HCAA, Estado de Mato Grosso do Sul e Sicredi inauguram novo Centro de Terapia Intensiva

ANELISE PEREIRA - 0
Com 20 novos leitos de UTI para pacientes oncológicos Ala Cooperação Sicredi amplia a capacidade da assistência de alta complexidade O Hospital de Câncer Alfredo...
Leia mais

China anuncia investimento em armazéns de fertilizantes

Milton - 0
Plano reforça segurança alimentar até 2030 A China anunciou um amplo plano para fortalecer a infraestrutura de armazenagem de fertilizantes no país, com investimentos liderados...
Leia mais

Governo homologa asfalto para Itaporã e Zé Teixeira cobra pavimentação em Dourados

Milton - 0
O trabalho do deputado estadual Zé Teixeira (PL) assegura avanços concretos na infraestrutura da Grande Dourados e entrega resultados práticos para a população. O...
Leia mais