Nelsinho Trad pode desistir da reeleição ao Senado e assumir suplência de Reinaldo Azambuja

BASTIDORES DA POLÍTICA

Movimentação ainda não foi confirmada oficialmente e agita o cenário político de Mato Grosso do Sul

Os bastidores da política sul-mato-grossense foram movimentados nesta sexta-feira (31) por informações de que o senador Nelsinho Trad (PSD) poderá desistir da disputa pela reeleição ao Senado nas eleições de 2026.

Segundo informações que circulam no meio político, o parlamentar estaria avaliando retirar sua pré-candidatura diante da atual composição do cenário eleitoral e da força da pré-candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), que vem ampliando o apoio de prefeitos, vereadores e lideranças em diversas regiões do Estado.

Caso a mudança seja confirmada, Nelsinho Trad poderá integrar a chapa de Reinaldo Azambuja como primeiro suplente ao Senado, fortalecendo a aliança política para a disputa.

Nos bastidores, a avaliação é de que a ampla articulação construída por Reinaldo teria levado o senador a reavaliar a viabilidade de uma candidatura própria à reeleição, optando por um recuo estratégico.

Até o fechamento desta edição, Nelsinho Trad não havia confirmado oficialmente a desistência da disputa nem eventual composição como suplente. Também não houve manifestação oficial da coordenação da pré-campanha de Reinaldo Azambuja sobre a possibilidade de formação da chapa.

Caso se concretize, a movimentação poderá alterar significativamente o cenário da disputa pelas vagas ao Senado em Mato Grosso do Sul, que tem entre os principais nomes colocados o próprio Reinaldo Azambuja, além de outras lideranças que já se apresentam como pré-candidatos.

A reportagem acompanha o caso e atualizará as informações assim que houver confirmação oficial das partes envolvidas.