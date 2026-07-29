Alta dos fretes persiste no transporte agrícola

Mato Grosso concentra a maior parte das rotas com recuo nas cotações mensais de frete

Os fretes agrícolas permaneceram mais caros em junho na comparação com o mesmo período de 2025, embora tenham perdido força em relação a maio em parte das rotas monitoradas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em Mato Grosso, maior produtor de grãos do país, 72% dos trajetos avaliados registraram queda nas cotações mensais.

Apesar do recuo, os preços seguem sustentados pelo elevado volume de produção e pelo ritmo das exportações. No acumulado do primeiro semestre, os embarques de soja atingiram 69,5 milhões de toneladas, crescimento de 7,12% sobre igual período do ano passado. As exportações de milho também avançaram, alcançando 7,9 milhões de toneladas, alta de 22,13%.

Segundo a Conab, o desempenho das exportações continua influenciando a demanda por transporte rodoviário, mesmo com o enfraquecimento dos preços em algumas rotas ao longo de junho.