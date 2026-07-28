Alface contaminada causa surto de “diarreia explosiva”

Surto de infecção intestinal já registra 1.947 casos e 98 hospitalizações nos Estados Unidos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Ciclosporíase provoca internações e acende alerta das autoridades de saúde

As autoridades de saúde dos Estados Unidos ampliaram a investigação sobre um surto de ciclosporíase, doença causada pelo parasita Cyclospora, associado ao consumo de alface iceberg desfiada contaminada. O levantamento mais recente aponta 1.947 casos confirmados e 98 internações em nove estados americanos, sem registro de mortes.

A investigação indica que a contaminação pode estar relacionada à alface produzida pela empresa Taylor Farms de Mexico, distribuída para restaurantes e estabelecimentos comerciais. Todos os pacientes incluídos no levantamento relataram ter consumido alimentos da rede Taco Bell antes do surgimento dos sintomas.

Os casos foram identificados em estados como Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia e Virgínia Ocidental. As autoridades informaram que novos registros ainda podem surgir, já que a confirmação dos casos pode levar semanas.

A empresa realizou um recall voluntário do produto suspeito enquanto órgãos de saúde dos Estados Unidos e do México investigam em qual etapa da produção ocorreu a contaminação. A ciclosporíase provoca diarreia intensa, cólicas, náuseas, perda de apetite e fadiga, podendo durar semanas sem tratamento adequado.

Além do surto ligado à alface, os Estados Unidos já contabilizam mais de 12 mil casos da doença durante o verão americano de 2026. O CDC alerta que outros grupos de infecção estão sendo analisados e podem ter diferentes fontes de contaminação.

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