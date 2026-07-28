Caminhonete com drogas capota durante fuga na BR-463

Suspeito fugiu para uma área de mata e segue sendo procurado pelas equipes policiais

Uma caminhonete Toyota Hilux carregada com drogas capotou na manhã desta terça-feira (28), durante uma fuga na BR-463, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. O veículo era conduzido por um suspeito que tentou escapar de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção durante a perseguição e o veículo saiu da pista. Com o impacto, diversos tabletes de maconha ficaram espalhados pela rodovia e pelas margens do trecho.

Após o acidente, o suspeito abandonou a caminhonete e fugiu a pé para uma área de mata próxima ao local. Equipes policiais realizam buscas para tentar localizar o homem. A droga foi recolhida e será pesada pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.