Sejuv abre 250 vagas para aulão de redação do Enem

Estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever no aulão preparatório de redação promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), em parceria com a Faculdade Syntese. Ao todo, são 250 vagas gratuitas, distribuídas entre turmas nos períodos da manhã e da noite.

A programação será realizada entre os dias 3 e 7 de agosto, com uma semana de aulas intensivas voltadas à produção da redação do Enem. O conteúdo inclui técnicas de escrita, estrutura do texto dissertativo-argumentativo, competências avaliadas no exame e estratégias para melhorar o desempenho dos participantes.

As aulas serão ministradas por professores especializados em Língua Portuguesa e redação, que também irão orientar os estudantes sobre argumentação, organização das ideias e os critérios de correção utilizados na prova.

As vagas estão distribuídas em dois horários. No período da manhã, serão ofertadas 100 vagas, com aulas das 8h às 10h, na sede da Sejuv, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.128. Já no período noturno, serão disponibilizadas 150 vagas, com encontros das 19h às 21h, no Teatro do Paço Municipal.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da Sejuv. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de inscrição.

Serviço

Aulão Preparatório de Redação para o Enem

Período: 3 a 7 de agosto

Turma da manhã

100 vagas

Horário: das 8h às 10h

Local: Sede da Sejuv – Avenida Afonso Pena, nº 3.128

Turma da noite

150 vagas

Horário: das 19h às 21h

Local: Teatro do Paço Municipal

Inscrições: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home