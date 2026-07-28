Sejuv abre 250 vagas para aulão de redação do Enem

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se inscrever no aulão preparatório de redação promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), em parceria com a Faculdade Syntese. Ao todo, são 250 vagas gratuitas, distribuídas entre turmas nos períodos da manhã e da noite.

A programação será realizada entre os dias 3 e 7 de agosto, com uma semana de aulas intensivas voltadas à produção da redação do Enem. O conteúdo inclui técnicas de escrita, estrutura do texto dissertativo-argumentativo, competências avaliadas no exame e estratégias para melhorar o desempenho dos participantes.

As aulas serão ministradas por professores especializados em Língua Portuguesa e redação, que também irão orientar os estudantes sobre argumentação, organização das ideias e os critérios de correção utilizados na prova.

As vagas estão distribuídas em dois horários. No período da manhã, serão ofertadas 100 vagas, com aulas das 8h às 10h, na sede da Sejuv, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.128. Já no período noturno, serão disponibilizadas 150 vagas, com encontros das 19h às 21h, no Teatro do Paço Municipal.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da Sejuv. As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a ordem de inscrição.

Serviço

Aulão Preparatório de Redação para o Enem

Período: 3 a 7 de agosto

Turma da manhã

  • 100 vagas
  • Horário: das 8h às 10h
  • Local: Sede da Sejuv – Avenida Afonso Pena, nº 3.128

Turma da noite

  • 150 vagas
  • Horário: das 19h às 21h
  • Local: Teatro do Paço Municipal

Inscrições: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Incêndios avançam e ameaçam Bordeaux na França

Milton - 0
Calor extremo, seca e ventos dificultam o combate às chamas em vários países europeus Os incêndios florestais continuam avançando pela Europa e ameaçam a cidade...
Leia mais

Capital reúne 146 mil empresas e lidera economia de MS

ANELISE PEREIRA - 0
Campo Grande segue consolidando sua posição como principal polo econômico de Mato Grosso do Sul. Dados da Receita Federal, compilados pela Secretaria Municipal de...
Leia mais

Morador é ameaçado de morte por carros abandonados em frente à casa

Milton - 0
Caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado pela 3ª Delegacia de Campo Grande Um homem de 43 anos procurou a polícia nesta quarta-feira...
Leia mais

Zeca do PT leva projeto de fortalecimento da agricultura familiar a Terenos

ANELISE PEREIRA - 0
Deputado visitou os assentamentos Nova Aliança e Patagônia, prestou contas do mandato e ouviu as principais demandas das famílias O deputado estadual Zeca do PT...
Leia mais