PF investiga grupo ligado ao jogo do bicho em Campo Grande

Operação aponta movimentação bilionária e lavagem de dinheiro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Investigados teriam sacado mais de R$ 100 milhões em espécie

A PF deflagrou nesta quarta-feira (29) a Operação Conexão Rio Preto, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho e ao videobingo no Rio de Janeiro. Um dos alvos da operação em Campo Grande teria participado de um esquema que realizou saques superiores a R$ 100 milhões em espécie.

Segundo as investigações, o grupo utilizava máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas, empresas de fachada e saques fracionados para ocultar recursos provenientes das atividades ilegais. O esquema teria movimentado cerca de R$ 2 bilhões entre janeiro de 2019 e março de 2026.

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva em Campo Grande (MS), São José do Rio Preto (SP), Guapimirim e Rio de Janeiro (RJ). Na Capital sul-mato-grossense, celulares foram apreendidos e serão analisados pela perícia. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões em bens, imóveis, veículos, ativos financeiros e criptoativos relacionados aos investigados.

A ação contou com 88 policiais federais e quatro promotores de Justiça. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os nomes dos investigados ainda não foram divulgados pelas autoridades.

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