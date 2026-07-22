Lia Nogueira confirma pré-candidatura à reeleição pelo PSDB

Parlamentar reúne ações em defesa do público autista, saúde infantil, mulheres vítimas de violência e entidades assistenciais

Com o nome confirmado pelo PSDB para disputar a reeleição, a deputada estadual Lia Nogueira apresenta um mandato marcado por ações voltadas às demandas sociais de Mato Grosso do Sul. A parlamentar destaca iniciativas nas áreas de saúde, proteção às mulheres, atendimento às famílias atípicas e apoio a instituições.

Jornalista com mais de duas décadas de atuação e ex-vereadora de Dourados, Lia Nogueira afirma que sua trajetória política foi construída com base na escuta da população e na busca por resultados. Entre as principais bandeiras está a defesa das pessoas com deficiência e suas famílias.

Mãe atípica, a deputada transformou experiências pessoais em projetos voltados ao autismo e inclusão. Entre as medidas está a lei que garante desconto no IPVA para pessoas com deficiência, incluindo autistas e seus responsáveis legais em Mato Grosso do Sul.

Na área da saúde infantil, Lia Nogueira destinou recursos para ampliar o atendimento especializado em Dourados, contribuindo para a contratação de neuropediatra na Policlínica de Atendimento Infantil. A ação busca reduzir a espera por consultas e diagnósticos.

O mandato também tem atuação voltada à proteção das mulheres. Entre as pautas defendidas está a ampliação do atendimento especializado da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com funcionamento 24 horas em Dourados e expansão para outras regiões.

Além das ações legislativas, a deputada destinou recursos para entidades sociais, como o Instituto Jaboque, em Campo Grande, que atua no acolhimento de pessoas em recuperação da dependência química. Segundo a parlamentar, o objetivo é fortalecer iniciativas que promovem dignidade e recomeços.

Com a confirmação pelo PSDB, Lia Nogueira entra na disputa pela reeleição apresentando uma trajetória baseada em projetos, leis e destinação de recursos. A deputada afirma que pretende manter um mandato próximo da população e focado em resultados.