Dourados é destaque nacional com projeto de inovação na saúde pública

Projeto “Da UBS ao município em 12 meses: inovação no cuidado dos pés de pessoas com diabetes e ampliação do acesso na Atenção Primária da Saúde” foi um dos 20 selecionados em todo o Brasil pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, através da Escola de Governo em Saúde e Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde



O Projeto “Da UBS ao município em 12 meses: inovação no cuidado dos pés de pessoas com diabetes e ampliação do acesso na Atenção Primária da Saúde”, desenvolvimento pela Prefeitura de Dourados, está entre os 20 selecionados em todo o Brasil para integrar o 2º Ciclo da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde coloca Dourados como referência nacional na oferta de atendimento primário aos pacientes diabéticos que precisam de cuidados especiais com os pés, o chamado pé-diabético.

A seleção dos 20 projetos inovadores foi realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), através da Escola de Governo em Saúde, em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS). “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo ao promover o acolhimento e o cuidado com as pessoas na rede municipal de Saúde”, enfatizou o prefeito Marçal Filho ao ser informado sobre a seleção. “Sabemos que temos muita coisa para fazer até que a saúde pública seja de excelência e faremos tudo que for possível para que isso ocorra”, completou o prefeito.

Além de Dourados, único município de Mato Grosso do Sul selecionado, o 2º Ciclo da Rede Colaborativa de Inovações em Atenção Primária à Saúde será composto por iniciativas como “A conexão entre Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada como pilar estratégico na garantia das Ofertas de Cuidados Integrados”, de Fortaleza/CE; “A linha que costura o cuidado às famílias e crianças com TEA”, de Diadema/SP; “Acesso integrado e erradicação do estigma: a APS e o CTA/SAE no enfrentamento do HIV e outras ISTs”, de Vitória de Santo Antão/PE; “Acolhe Paulínia”, de Paulínia/SP; “Ampliação do acesso na APS e apoio matricial por meio da Telessaúde”, de São José dos Pinhais/PR; “Aquilomba SUS: estratégias de promoção da saúde quilombola”, de Senhor do Bonfim/BA.

Também foram selecionados projetos como “Coala: Modelo inovador de Cuidado de Recém-Nascidos de Risco na APS”, de Sobral/CE; “Coordenação do cuidado na linha diagnóstica do câncer de mama: experiência integrada”, de Piraí/RJ; “Entre Rios e Redes: Organizando o Acesso e Integrando Cuidados”, de Manicoré/AM; “Estratégias organizadas na Atenção Primária para o enfrentamento do câncer de boca”, do Rio de Janeiro/RJ; “Ampliação do acesso à ESF e qualificação do cuidado”, de Recife/PE; “Gestão e Planejamento da saúde nos territórios líquidos”, de Abaetetuba/PA; “Gestão inteligente do acesso à saúde bucal na Atenção Primária”, de Florianópolis/SC; “Jornada do Paciente Oncológico”, de São Bernardo do Campo/SP

Outras iniciativas selecionadas foram: “Monitor da Gestante Carioca: inteligência assistencial para ampliação do acesso do cuidado pré-natal”, Rio de Janeiro/RJ; “Nenhuma Gestante Invisível: Estratificação de Risco, Telessaúde e Ampliação do Acesso ao Cuidado Materno-Infantil”, do Estado da Paraíba/PB; “No meio do caminho surge o Pate: reorganização da regulação e gestão do cuidado”, de Mairi (BA); “Integração do cuidado e organização da Rede a partir da APS”, de Tauá/CE; “Telemedicina na Atenção Primária à Saúde”, de Vila Velha/ES; e “UBS Amiga da Saúde LGBT+: equidade e acolhimento”, de Salvador/BA.