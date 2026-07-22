Roberto Carlos e Ronaldo vão investir na Inter de Limeira

Inter de Limeira terá aporte milionário com novos investidores

O pentacampeão mundial Roberto Carlos revelou que fará parte do grupo de investidores que pretende adquirir a SAF da Inter de Limeira, ao lado do ex-jogador Ronaldo Fenômeno e outros sócios. O projeto tem como objetivo reorganizar o clube paulista e fortalecer o futebol do interior.

A negociação é liderada pelo executivo Enrico Ambrogini, especialista em modelos de SAF e ex-integrante da gestão de Ronaldo no Cruzeiro e no Valladolid. A proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo prevê investimentos de R$ 454 milhões em dez anos.

Os recursos serão destinados ao futebol profissional, categorias de base, estrutura administrativa, tecnologia, centro de treinamento e estádio Major Levy Sobrinho. Nos primeiros dois anos, o aporte previsto pode chegar a R$ 20 milhões.

Atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira busca reconstruir sua trajetória e retornar aos grandes momentos da história. O clube foi campeão paulista em 1986 e conquistou a Série B nacional em 1988.

Roberto Carlos afirmou ainda que pretende estudar outros clubes do interior paulista para contribuir com patrocinadores e projetos de desenvolvimento. A parceria com Ronaldo busca fortalecer equipes tradicionais e ampliar oportunidades no futebol regional.