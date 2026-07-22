Saúde de Itaporã alcança maior nota em avaliação do Ministério da Saúde e todas as unidades recebem conceito “Ótimo”

A Gerência Municipal de Saúde de Itaporã celebra uma conquista histórica que consolida o município como referência em eficiência na Atenção Primária à Saúde (APS). Conforme a nova metodologia de cofinanciamento federal estabelecida pela Nota Técnica nº 8/2026 do Ministério da Saúde, todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município alcançaram o conceito “Ótimo” no Componente III – Qualidade do Cuidado.

A classificação representa o mais alto nível de desempenho que uma equipe de Atenção Primária pode receber do Governo Federal. Na prática, significa que Itaporã atingiu a pontuação máxima nos indicadores monitorados pelo Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde (Siaps), garantindo ao município o valor máximo de repasse financeiro de custeio para os próximos meses.

Indicadores que levaram Itaporã à nota máxima

O monitoramento quadrimestral realizado pelo Ministério da Saúde avalia indicadores estratégicos relacionados à qualidade da assistência prestada à população.

C1 – Mais Acesso à Atenção Primária

Avalia o equilíbrio e a eficiência entre atendimentos programados e demandas espontâneas.

Impacto para a população: serviço mais organizado, facilitando o agendamento de consultas de rotina e ampliando o acesso aos atendimentos.

C2 – Cuidado no Desenvolvimento Infantil

Monitora a realização da primeira consulta até o 30º dia de vida, o cumprimento de, no mínimo, nove consultas e pesagens até os dois anos de idade, visitas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e o esquema vacinal completo.

Impacto para a população: garante um início de vida mais seguro, reduzindo riscos de doenças, sequelas e mortalidade infantil.

C3 – Cuidado da Gestação e Puérperio

Avalia o início precoce do pré-natal (até a 12ª semana), a realização de pelo menos sete consultas, exames laboratoriais e testes rápidos no primeiro e terceiro trimestres, vacinação com dTpa, além das consultas puerperais e odontológicas.

Impacto para a população: proporciona maior segurança durante a gestação e o parto, protegendo a saúde da mãe e do bebê.

C4 – Cuidado da Pessoa com Diabetes

Monitora consultas médicas ou de enfermagem semestrais, exames de hemoglobina glicada, avaliação dos pés, acompanhamento antropométrico e visitas domiciliares.

Impacto para a população: reduz complicações como insuficiência renal, amputações e perda da visão.

C5 – Cuidado da Pessoa com Hipertensão

Avalia consultas periódicas, aferições da pressão arterial, acompanhamento nutricional e visitas dos Agentes Comunitários de Saúde.

Impacto para a população: diminui significativamente os riscos de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC).

C6 – Cuidado da Pessoa Idosa

Monitora consultas anuais, registros antropométricos, visitas domiciliares mensais e vacinação anual contra a Influenza.

Impacto para a população: promove um envelhecimento mais saudável, ativo e com maior qualidade de vida.

C7 – Cuidado da Mulher na Prevenção do Câncer

Avalia a realização periódica do exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos, mamografias de rastreamento entre 50 e 69 anos, vacinação contra o HPV e ações voltadas à saúde sexual e reprodutiva.

Impacto para a população: amplia o diagnóstico precoce e aumenta significativamente as chances de cura do câncer.

Valorização dos profissionais e fortalecimento da saúde pública

De acordo com as regras do Ministério da Saúde, equipes que alcançam nota superior a 7,5 são enquadradas na faixa máxima de financiamento do Componente de Qualidade.

Em Itaporã, esse resultado também representa valorização dos profissionais da saúde. O incentivo financeiro federal obtido por meio do excelente desempenho das equipes será repassado ainda nesta semana diretamente aos profissionais que atuam na linha de frente da Atenção Primária.

Para o gerente municipal de Saúde, Vinício de Faria e Andrade, o resultado é reflexo do trabalho conjunto desenvolvido em todas as unidades.

“Alcançar a nota máxima do Ministério da Saúde em todas as nossas unidades demonstra a consolidação de uma cultura de excelência, monitoramento rigoroso de dados e responsabilidade pública. A evolução das nossas notas prova que Itaporã faz saúde com foco em prevenção, eficiência e cuidado com as pessoas”, destacou.

O prefeito Tiago Carbonaro ressaltou que a conquista representa o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da saúde pública e a valorização dos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população.

“Receber a classificação ‘Ótimo’ em todas as nossas Estratégias de Saúde da Família é motivo de muito orgulho para Itaporã. Esse resultado comprova que, quando há planejamento, investimento e valorização dos profissionais, quem ganha é a população. Vamos continuar trabalhando para fortalecer cada vez mais a saúde pública do nosso município, oferecendo um atendimento humanizado, eficiente e de qualidade para todos”, afirmou o prefeito.

A conquista reforça o compromisso da administração municipal com uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e baseada em resultados, garantindo atendimento de qualidade para toda a população de Itaporã.