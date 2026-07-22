Pesquisa usa leite de jumenta para reduzir antibióticos

UFRPE desenvolve tecnologia com propriedades antimicrobianas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Projeto reúne inovação, biotecnologia e novas possibilidades para produtores rurais

Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) desenvolvem uma tecnologia que utiliza o leite de jumenta como alternativa natural para reduzir o uso de antibióticos. O estudo avalia a aplicação de compostos antimicrobianos presentes no leite na conservação de sêmen equino.

Coordenada pelo professor Gustavo Ferrer Carneiro, a pesquisa investiga a criação de diluentes seminais com menor dependência de medicamentos. A proposta aproveita substâncias como a lisozima, lactoferrina e outros componentes bioativos com potencial antimicrobiano.

A tecnologia é desenvolvida pela startup Biofrevo, incubada na UFRPE, e busca ampliar soluções para a reprodução de equídeos. O projeto também avalia o uso do leite de jumenta em alimentos funcionais e produtos inovadores.

Pesquisadores ainda mantêm parcerias internacionais para aprimorar estudos sobre produção e processamento do leite asinino. A iniciativa pretende gerar novas oportunidades econômicas e fortalecer a inovação no setor agropecuário brasileiro.

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