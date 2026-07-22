Manchester United lança uniforme azul inspirado em conquistas históricas

Manchester volta ao azul em homenagem a títulos marcantes

O Manchester United apresentou nesta quarta-feira (22) seu novo uniforme de visitante para a temporada 2026/27, com a cor azul como principal destaque. A camisa homenageia momentos históricos do clube, que já utilizou o tom em conquistas importantes ao longo de sua trajetória.

A estreia do novo uniforme acontecerá na sexta-feira, no amistoso contra o Rosenborg BK, às 13h (horário de Brasília). O modelo combina elementos tradicionais do United com um visual moderno, incluindo listras onduladas no centro e detalhes em vermelho e branco.

O azul faz referência a vitórias marcantes, como a final da Taça dos Campeões Europeus de 1968, quando o time venceu o Benfica por 4 a 1, e a conquista da Liga Europa de 2017 diante do Ajax. A equipe também utilizará a camisa no duelo contra o Atlético de Madrid, no estádio onde levantou esse troféu.