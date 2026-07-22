Câmara cobra melhorias após venda do Consórcio Guaicurus

Legislativo reforça fiscalização e cobra cumprimento de melhorias previstas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Novo grupo terá desafio de renovar transporte coletivo de Campo Grande

A venda do Consórcio Guaicurus para um grupo empresarial de Goiás iniciou uma nova etapa no transporte coletivo de Campo Grande. A Câmara Municipal afirma que a mudança de controle só terá resultado se vier acompanhada de melhorias no serviço, como renovação da frota, modernização do sistema e cumprimento do contrato de concessão.

O Legislativo destacou que a decisão ocorre após os trabalhos da CPI do Transporte Coletivo, realizada em 2025, que apontou problemas na operação, manutenção dos veículos e descumprimentos contratuais. O relatório recomendou a substituição de ônibus e medidas para garantir mais qualidade aos usuários.

Vereadores reforçaram que continuarão acompanhando o processo de mudança e cobrando avanços para a população. A expectativa é que a nova gestão apresente soluções para antigos problemas, com veículos mais modernos, maior eficiência e melhores condições nos terminais e linhas da Capital.

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