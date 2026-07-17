CBF testa impedimento semiautomático em jogos do Brasileirão

Tecnologia de impedimento passa por nova fase de avaliação na Série A

Milton
Publicado por Milton
Foto: André Durão

CBF realiza testes off-line em Fluminense x Bragantino, Bahia x Chapecoense e Mirassol x Grêmio sem interferência no VAR

A CBF realizará novos testes da tecnologia de impedimento semiautomático em três partidas da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O sistema será avaliado nos jogos entre Fluminense e Bragantino, Bahia e Chapecoense, e Mirassol e Grêmio, como parte do processo de análise para uma futura implementação na competição.

O experimento será feito de forma off-line, sem influência nas decisões da arbitragem durante as partidas. O VAR continuará sendo utilizado normalmente na Série A, enquanto a nova ferramenta será acompanhada por um grupo técnico definido pela CBF para avaliar o funcionamento do sistema.

O SAOT utiliza câmeras para rastrear jogadores e bola, identificando com maior precisão o momento do passe e a posição dos atletas em possíveis lances de impedimento. A tecnologia já é utilizada em grandes competições internacionais e funciona como apoio ao árbitro de vídeo.

A CBF também pretende realizar testes em partidas das categorias sub-17 e sub-20 antes de uma possível implantação definitiva. A entidade avalia fatores como conexão, condições climáticas e características dos estádios para garantir o funcionamento adequado da ferramenta.

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