LeBron trava calendário da NBA antes da nova temporada

Decisão de LeBron define jogos especiais da NBA

Milton
Publicado por Milton
Foto: Malcolm Griffiths/Getty Images

Adam Silver afirma que jogos de abertura e Natal dependem da escolha do maior pontuador da história da NBA

A NBA aguarda a definição de LeBron James para divulgar oficialmente o calendário da temporada 2026/27. O astro, que não renovou contrato com o Los Angeles Lakers, ainda não anunciou qual equipe defenderá, situação que interfere na montagem das principais datas da competição. Segundo o comissário Adam Silver, a escolha do jogador terá impacto direto na semana de abertura e nos tradicionais jogos de Natal, que recebem grande audiência nos Estados Unidos.

A decisão também influencia a programação das emissoras responsáveis pelas transmissões nacionais, já que a franquia escolhida por LeBron automaticamente passa a ser candidata aos horários de maior destaque. O empresário Rich Paul afirmou que existem até dez possíveis destinos para o atleta, incluindo equipes como Cavaliers, Warriors, Heat e Knicks. Aos 41 anos, LeBron busca definir seu futuro priorizando aspectos pessoais e o ambiente ideal para disputar sua 24ª temporada na NBA.

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