Juninho Morais é o novo técnico do Pantanal Feminino

O treinador mineiro Juninho Morais, 28 anos, chega para assumir o comando da equipe profissional feminina do Futebol Clube Pantanal. Natural de Vespasiano, interior de Minas Gerais, o profissional chega para dar continuidade no trabalho realizado na temporada 2026 do Brasileirão A3 e, posteriormente, no Campeonato Sul-Mato-Grossense da categoria, com início previsto para dia 30 de agosto.

O contrato foi assinado nesta terça-feira (14/07) e tem duração até o fim do ano, podendo ser renovado para a próxima temporada.

“Estou feliz e honrado por fazer parte da equipe. Chego com muita motivação e disposição para contribuir da melhor forma possível. Que seja o início de uma trajetória de conquistas”, fala Morais.

Da elite mineira para Mato Grosso do Sul

Revelação como jovem treinador da elite feminina, Morais passou pelo América (MG) entre 2024 e 2025, onde atuou como auxiliar técnico do profissional feminino e técnico do elenco sub-20 da categoria.

Antes atuou como auxiliar técnico do profissional feminino no Atlético-MG e do Futgol (MG). Também comandou categorias de base do clube de 2019 a 2021.

Projeto a longo prazo

Morais terá como primeiro desafio oficial a partida das quartas de final do Brasileirão Feminino A3, na qual o Pantanal recebe o Planalto (GO) no Estádio Jacques da Luz, no dia 1º de agosto, às 16 horas (MS).

“As expectativas para dar continuidade no trabalho são as melhores possíveis. Encontrei aqui um projeto sério, organizado e com visão clara de crescimento, além de um grupo de atletas qualificadas”, projeta.

A partida de volta das quartas acontece em Aparecida de Goiás, dia 9 de agosto, às 16h (Brasília).