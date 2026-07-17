Jornal britânico defende Lula e critica pressão de Trump contra o Brasil

Jornal critica apoio de aliados de Bolsonaro à pressão norte-americana sobre o governo Lula

O jornal britânico The Guardian afirmou que a ofensiva comercial do governo de Donald Trump contra o Brasil representa um ataque à soberania nacional. Em editorial, a publicação criticou a tentativa dos Estados Unidos de classificar medidas brasileiras, como a regulamentação de plataformas digitais e o desenvolvimento do Pix, como práticas comerciais desleais.

Segundo o jornal, a disputa vai além de questões econômicas e envolve a autonomia do Brasil para criar regras próprias, proteger sua democracia e organizar seu sistema financeiro. O editorial destacou decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a responsabilização de plataformas digitais por conteúdos ilegais e antidemocráticos.

O Guardian também criticou a atuação do senador Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, onde pediu o adiamento de tarifas contra produtos brasileiros. Para o jornal, a iniciativa representaria uma tentativa de usar a pressão estrangeira como instrumento político dentro da disputa eleitoral brasileira.

A publicação britânica destacou ainda o papel do Pix como exemplo de independência financeira, afirmando que o sistema reduziu a dependência de redes privadas internacionais de pagamentos. O editorial avaliou que a criação de uma infraestrutura pública digital brasileira passou a ser vista por Washington como uma ameaça comercial.