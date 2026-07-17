Diretoria do Hospital São Julião é reconduzida por unanimidade para mandato 2026–2029

A Assembleia Geral Ordinária para Eleição dos Órgãos Diretivos da Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos (ABARH) – Hospital São Julião, realizada na noite desta quinta-feira (16), reconduziu, por unanimidade, a atual diretoria para o mandato 2026–2029.

Dos 76 associados aptos a votar, 48 participaram da eleição e confirmaram, de forma unânime, a chapa única liderada por Carlos Augusto Melke, que permanece como presidente Executivo da instituição.

A reeleição representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atual gestão, marcada pelo compromisso com a transparência, a ética, a responsabilidade e a busca permanente pela excelência na assistência prestada à população.

Ao agradecer a confiança dos associados, Carlos Melke destacou que a recondução fortalece ainda mais o compromisso da diretoria com o futuro da instituição.

“Recebo essa recondução com profunda gratidão e, acima de tudo, com um sentimento ainda maior de responsabilidade. A confiança depositada pelos associados reforça nosso compromisso de continuar trabalhando com dedicação, seriedade, transparência e foco em resultados. Seguiremos empenhados em fortalecer o Hospital São Julião, investindo na qualidade da assistência, na valorização das pessoas e na busca permanente pela excelência, sempre honrando a missão que tornou esta instituição referência em saúde”, afirmou.

Durante a assembleia, o presidente também prestou uma homenagem à presidente de honra do Hospital São Julião, Irmã Silvia Vecellio, reconhecendo sua trajetória de mais de cinco décadas de dedicação, amor e serviço à instituição.

Em sua manifestação, Carlos Melke ressaltou que a história do Hospital São Julião se confunde com a própria trajetória da religiosa, cuja liderança foi determinante para consolidar a instituição como referência em atendimento humanizado.

“O legado construído pela Irmã Silvia inspira cada decisão que tomamos. Sua dedicação, seu amor ao próximo e sua incansável missão de servir transformaram a história do Hospital São Julião. É um exemplo que merece todo o nosso respeito, reconhecimento e que deve continuar sendo seguido pelas futuras gerações.”

A continuidade da atual diretoria reforça o propósito de dar sequência ao processo de fortalecimento institucional, mantendo como prioridades a qualidade da assistência, a sustentabilidade da instituição, a valorização dos colaboradores e a constante evolução dos serviços oferecidos aos pacientes.

Diretoria e Conselhos – Mandato 2026–2029

Presidente Executivo: Carlos Augusto Melke

Vice-presidente: Adriana Sato Longen

Diretor secretário: Cesar Quintas Guimarães

Diretora financeira: Daniela Ribeiro Correa Miglioli

Conselho de Administração: José Alfredo Buainain, Lino Pellizzer, Stefano Facchin, João Maria Carneiro Gomes, Luiz Carlos Feitosa e Sergio Luiz Reis Furlani.

Conselho Fiscal: Luca Bueno Nogueira, Margarida Maria Carvalho Rebelo e Marco Aurélio Guimarães. Suplentes: Abul Karim Hussein Omais e Maria Tereza Ferreira Zahran.

Conselho de Ética: João Batista Costa Marques, Claudionor Miguel Abss Duarte e André de Carvalho Pagnoncelli.