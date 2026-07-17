Duas unidades terão plantão de vacinação neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) mais uma edição do plantão de vacinação para ampliar o acesso da população às doses do calendário de rotina e facilitar a atualização da caderneta vacinal.

O atendimento será realizado em duas unidades de saúde, a USF Los Angeles e a USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. A iniciativa busca oferecer mais uma oportunidade para que crianças, adolescentes, adultos e idosos mantenham a vacinação em dia, fortalecendo a proteção individual e coletiva contra diversas doenças.

Segundo a Sesau, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário de rotina, com exceção daquelas que possuem calendário específico. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Confira os locais de vacinação neste sábado (18):