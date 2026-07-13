Arraiá Solidário da Câmara de Campo Grande reúne famílias e fortalece ações sociais

Festa Julina da Câmara CG se firma no calendário cultural da Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Festa reuniu comunidade, atrações musicais e instituições beneficentes

O Arraiá Solidário da Câmara Municipal de Campo Grande chegou à segunda edição consolidado como uma das atrações tradicionais do calendário da Capital. Realizado nesta sexta-feira (10), o evento reuniu vereadores, servidores, familiares e moradores em uma noite marcada pela cultura, confraternização e solidariedade.

A festa contou com a novidade da Fazendinha, que levou animais como pôneis e lhamas para o estacionamento da Casa de Leis, encantando o público. A programação também teve apresentações musicais de Chicão Castro e do grupo Alma Serrana, com repertório regional e sertanejo.

Dez entidades assistenciais participaram da iniciativa com barracas de comidas típicas, comercializando produtos como pastel, milho, espetinhos, doces e pratos tradicionais. A renda arrecadada será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pelas instituições.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o evento fortalece a aproximação entre o Legislativo e a população, além de ampliar o apoio às entidades que desenvolvem ações sociais na cidade. A arrecadação de alimentos e recursos reforça o caráter solidário da festa.

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