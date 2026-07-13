Professor Juari apoia seminário sobre câncer de cabeça e pescoço

Especialistas destacaram que identificar sintomas no início aumenta as chances de cura

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Evento com apoio do vereador Professor Juari destaca prevenção e cuidados contra a doença

Com apoio do vereador Professor Juari, foi realizado nesta segunda-feira (13), na Câmara Municipal de Campo Grande, o 1º Seminário de Câncer de Cabeça e Pescoço. A iniciativa integrou as ações do Julho Verde, campanha voltada à conscientização e prevenção da doença.

Promovido pela Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço (ACBG), o encontro reuniu profissionais da saúde e representantes de entidades para abordar diagnóstico precoce, cuidados, reabilitação e direitos dos pacientes.

Durante o seminário, especialistas alertaram para a importância de identificar sinais como rouquidão persistente, feridas que não cicatrizam, dificuldade para engolir e alterações na voz. A orientação é procurar atendimento médico ou odontológico diante de sintomas que permaneçam por mais de 15 dias.

Dados da ACBG apontam que fatores como tabagismo, consumo excessivo de álcool, infecção pelo HPV e exposição a agentes nocivos podem aumentar os riscos da doença. O evento reforçou que a informação e o diagnóstico antecipado são fundamentais para salvar vidas.

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