Agente penitenciário é preso com droga destinada a detentos

Guarda também é citado em investigação sobre fuga de detentos registrada em 2020

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Polícia intercepta servidor e apreende maconha destinada à penitenciária

Um guarda prisional foi preso na manhã deste domingo (13) ao tentar entrar com 2,4 quilos de maconha no Presídio Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Alcides Ramírez González foi interceptado por agentes do Departamento de Investigações da Polícia Nacional antes de iniciar o plantão, em uma operação realizada nas proximidades da unidade prisional.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um tablete e outros quatro pacotes de maconha escondidos em uma bolsa com uniforme do Ministério da Justiça e em uma pochete, dentro de um Volkswagen Gol. A droga foi apreendida e o suspeito encaminhado à delegacia, onde o veículo foi periciado sob acompanhamento do Ministério Público.

Além da prisão preventiva, foram recolhidos celulares e um caderno com anotações para investigação. Segundo a Polícia Nacional, o guarda já havia sido citado em apurações relacionadas à fuga em massa de detentos registrada em 2020 na mesma penitenciária. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades paraguaias.

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