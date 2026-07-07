Glaucia Iunes cresce na corrida por vaga na Assembleia de MS

Pesquisa do Instituto Ranking mostra aumento nas intenções de voto e destaca projeção da corumbaense na corrida eleitoral

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Levantamento indica avanço de pré-candidata do Avante entre eleitores de Mato Grosso do Sul

A nova rodada de pesquisa do Instituto Ranking aponta crescimento da pré-candidata Glaucia Iunes na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O levantamento mostra que a corumbaense passou de 0,35% para 0,45% das intenções de voto na pesquisa espontânea, ampliando sua presença entre os eleitores do Estado.

Segundo os dados divulgados, Glaucia aparece como um dos nomes com maior destaque dentro do Avante, partido que trabalha com a possibilidade de eleger até três representantes para o Legislativo estadual. A sigla estima que uma candidatura competitiva possa conquistar uma cadeira com cerca de 10 mil votos.

A pesquisa também revela uma evolução no desempenho da pré-candidata, que há dois meses registrava 0,20% das intenções de voto. O levantamento foi realizado entre 29 de junho e 3 de julho, com 2 mil entrevistados em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, margem de erro de 2,2 pontos percentuais e registro na Justiça Eleitoral.

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