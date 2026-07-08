Após anos de mobilização do deputado Pedrossian, estádio Morenão começa a receber melhorias

Desde 2024, o parlamentar articulou audiências públicas e defendeu a transferência da gestão do estádio como forma de destravar a reabertura do maior patrimônio esportivo de MS

As máquinas já trabalham no gramado do Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, marcando uma nova etapa da revitalização do principal palco esportivo de Mato Grosso do Sul. O avanço das obras representa mais um capítulo de uma mobilização iniciada em fevereiro de 2024 pelo deputado estadual Pedrossian, que colocou a reabertura do estádio entre as prioridades do seu mandato.

Muito antes do início das intervenções, o parlamentar passou a defender publicamente uma solução definitiva para um problema que se arrastava há anos.

Em fevereiro de 2024, realizou a primeira audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Durante o processo de discussão, Pedrossian passou a defender a transferência da gestão do estádio da UFMS para o Governo do Estado como alternativa para superar os entraves administrativos e jurídicos que impediam o avanço das reformas.

Em junho de 2024, uma nova audiência pública foi realizada, com um avanço importante, graças à articulação do deputado Pedrossian, o Governo do Estado de MS apresentou, formalmente, uma carta de intenção para assumir a gestão do Morenão, abrindo caminho para sua reativação e, futuramente, até para uma parceria público-privada.

Um ano depois, mais uma audiência foi feita para entender as burocracias e eventuais entraves que envolveriam a transferência de gestão, bem como da reforma e estudo técnico.

Foi nesse contexto que nasceu o movimento “Morenão Reaberto Já!”, criado para ampliar o debate e mobilizar a sociedade em defesa do estádio. A iniciativa levou o tema para além das discussões técnicas e contribuiu para manter a pauta em evidência até que fosse construída uma solução institucional.

O movimento repercutiu tanto que em junho de 2025, foram lançados adesivos com registros marcantes da história do estádio. As imagens foram impressas como figurinhas de coleção e distribuídas entre torcedores, atletas e quem acreditava que o estádio deveria voltar a funcionar.

Solução para um impasse histórico

A proposta ganhou força ao longo das negociações entre as instituições envolvidas e culminou, em 31 de março de 2026, na assinatura do termo de cessão de uso do Morenão ao Governo de Mato Grosso do Sul. Com a mudança da gestão administrativa, o Estado passou a ter condições de executar as obras necessárias para adequação estrutural, obtenção dos laudos técnicos e futura reabertura do estádio.

“Durante muito tempo disseram que essa solução era impossível. Fizemos audiências públicas, reuniões, mobilizamos dirigentes esportivos, torcedores e a sociedade. Insistimos nesse caminho porque acreditávamos que o Morenão precisava voltar a cumprir seu papel para o esporte de Mato Grosso do Sul. Hoje é gratificante ver esse trabalho se transformando em realidade”, afirma Pedrossian.

Patrimônio do esporte sul-mato-grossense

Inaugurado em 1971, o Estádio Pedro Pedrossian recebeu esse nome em homenagem ao ex-governador Pedro Pedrossian, responsável pela implantação da então Universidade Estadual de Mato Grosso, que posteriormente deu origem à UFMS. Ao longo das últimas décadas, o Morenão sediou partidas históricas do futebol brasileiro, recebeu a Seleção Brasileira, grandes clubes nacionais e registrou públicos superiores a 38 mil torcedores, tornando-se um dos maiores símbolos do esporte em Mato Grosso do Sul.

Nos últimos anos, porém, problemas estruturais, exigências legais e sucessivos impasses administrativos afastaram o estádio do calendário esportivo estadual, obrigando clubes da Capital a disputarem competições em praças esportivas menores e limitando o crescimento do futebol sul-mato-grossense.

Nova etapa

Com a cessão formalizada, o Governo do Estado iniciou um cronograma de investimentos estimado em R$ 16,7 milhões para recuperação estrutural do estádio. A expectativa oficial é que o Morenão volte a receber partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2027.

Para o deputado estadual Pedrossian, a retomada das obras representa apenas mais uma etapa de um trabalho que continuará sendo acompanhado.

“Sempre foi uma luta para devolver ao nosso Estado um patrimônio esportivo que faz parte da nossa história. Agora começa outra missão, acompanhar cada etapa das obras, fiscalizar os prazos e garantir que o Morenão seja entregue à população e volte a impulsionar o esporte, a economia e os grandes eventos em Mato Grosso do Sul”, conclui o deputado.