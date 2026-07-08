Torcedor eterniza lance de Paredes com tatuagem após vitória da Argentina

Corte decisivo de Paredes vira homenagem e viraliza nas redes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Defesa salvadora inspira tatuagem antes da classificação argentina

Um torcedor da Argentina decidiu eternizar na pele um dos lances mais marcantes da vitória por 3 a 2 sobre o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em vez de homenagear Lionel Messi ou o gol decisivo de Enzo Fernández, ele escolheu tatuar o momento em que Leandro Paredes interrompeu um contra-ataque egípcio aos 45 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 2 a 2. A intervenção do volante evitou o que poderia ser o terceiro gol do Egito e manteve a seleção argentina viva na partida.

O responsável pela tatuagem foi Adri Aguilera, tatuador e torcedor do Boca Juniors, clube de Paredes, que fez o desenho na própria perna e compartilhou o processo nas redes sociais, onde a homenagem rapidamente viralizou. Um minuto após o desarme, Enzo Fernández marcou o gol da classificação argentina para as quartas de final, fase em que a equipe enfrentará a Suíça.

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