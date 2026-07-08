Torcedor eterniza lance de Paredes com tatuagem após vitória da Argentina

Defesa salvadora inspira tatuagem antes da classificação argentina

Um torcedor da Argentina decidiu eternizar na pele um dos lances mais marcantes da vitória por 3 a 2 sobre o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em vez de homenagear Lionel Messi ou o gol decisivo de Enzo Fernández, ele escolheu tatuar o momento em que Leandro Paredes interrompeu um contra-ataque egípcio aos 45 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 2 a 2. A intervenção do volante evitou o que poderia ser o terceiro gol do Egito e manteve a seleção argentina viva na partida.

O responsável pela tatuagem foi Adri Aguilera, tatuador e torcedor do Boca Juniors, clube de Paredes, que fez o desenho na própria perna e compartilhou o processo nas redes sociais, onde a homenagem rapidamente viralizou. Um minuto após o desarme, Enzo Fernández marcou o gol da classificação argentina para as quartas de final, fase em que a equipe enfrentará a Suíça.