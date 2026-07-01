PARANAÍBA: Câmara municipal entrega título de cidadão paranaibense a 34 personalidades

A honraria é a mais alta distinção concedida pelo Poder Legislativo Municipal e reconhece pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Paranaíba. A Câmara Municipal de Paranaíba realizou Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Paranaibense a 34 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município e da região do Bolsão sul-mato-grossense, na sexta-feira (26). A honraria é concedida por meio de Decreto Legislativo, aprovado em plenário, e representa o mais alto reconhecimento do Poder Legislativo Municipal.

A solenidade foi presidida pela presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, e reuniu autoridades, familiares, convidados e representantes da comunidade em um momento marcado pelo reconhecimento e pela gratidão àqueles que escolheram Paranaíba para viver, trabalhar e contribuir com o crescimento da cidade.



Durante a cerimônia, Wanice destacou que o Título de Cidadão Paranaibense simboliza o reconhecimento da população às pessoas que ajudam a construir diariamente a história do município. “Esse evento é muito importante para a Câmara Municipal, para os vereadores e, principalmente, para as pessoas que recebem essa homenagem. É um reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação de quem escolheu Paranaíba como sua terra. Ver a emoção dos homenageados nos mostra que estamos valorizando histórias que ajudaram a transformar nossa cidade”, afirmou a presidente.



A vereadora também ressaltou a emoção dos homenageados ao receberem a honraria, citando o empresário Walber Mendes Ramos, que afirmou que a placa do título terá lugar de destaque em sua residência, e o professor Júlio Carlos da Silva, que declarou sentir-se honrado em receber o reconhecimento após quase três décadas vivendo em Paranaíba.



Entre os homenageados estiveram os deputados federais Beto Pereira e Rodolfo Nogueira, a deputada estadual Mara Caseiro, o senador Nelsinho Trad, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Sérgio de Paula, o promotor de Justiça Dr. Leonardo Dumont Palmerston, a tenente-coronel Sandra Regina dos Santos, o empresário Mohsen Amerian, além de médicos, advogados, empresários, professores e outras lideranças que se destacam pelos relevantes serviços prestados à comunidade.



Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a entrega do título ao radialista Conrado José Machado. A homenagem havia sido aprovada em 2019 e, sete anos depois, foi entregue pessoalmente pela presidente Wanice Luciana de Oliveira durante a solenidade.



Homenageados

Luiz Carlos Rodrigues de Freitas (Zummm da Serralheria);

Jorge Kawakita;

Lúcio Fátima da Silva Barros;

Stella Cristina Gonsalves Silva;

Anderson Rezende Pereira;

Mara Elisa Navacchi Caseiro;

Dr. Pedro Eurico Salgueiro;

Dr. José Alexandre Cambraia;

João Antônio Soares Bessa Costa;

Vitor Rossafa de Oliveira;

Mônica Dias Borges Souto;

Senador Nelsinho Trad;

Dr. Walber Mendes Ramos;

Paulo Faria Pires;

Reinaldo Manoel Stradiotto;

Ana Martins Fontoura;

Lucélia Martins Brandão Garbelini;

Deputado Federal Rodolfo Nogueira;

Carlos Rafael Silva;

Professor Júlio Carlos da Silva;

Cristiane dos Santos Guimarães;

Alan Cleber Forni;

Conselheiro Sérgio de Paula;

Mohsen Amerian;

Tenente-Coronel Sandra Regina dos Santos;

Raul Meinberg dos Santos;

Geraldo Carlos Mello;

Ruth Corrêa da Silva;

Conrado José Machado;

Dr. Leonardo Dumont Palmerston;

Deputado Federal Beto Pereira;



Além dos demais homenageados aprovados pelos vereadores e pela Mesa Diretora.

Câmara Municipal de Paranaíba – Assessoria de Comunicação