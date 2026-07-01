PARANAÍBA: Câmara municipal entrega título de cidadão paranaibense a 34 personalidades

A honraria é a mais alta distinção concedida pelo Poder Legislativo Municipal e reconhece pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Paranaíba. A Câmara Municipal de Paranaíba realizou Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Paranaibense a 34 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município e da região do Bolsão sul-mato-grossense, na sexta-feira (26). A honraria é concedida por meio de Decreto Legislativo, aprovado em plenário, e representa o mais alto reconhecimento do Poder Legislativo Municipal.
A solenidade foi presidida pela presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, e reuniu autoridades, familiares, convidados e representantes da comunidade em um momento marcado pelo reconhecimento e pela gratidão àqueles que escolheram Paranaíba para viver, trabalhar e contribuir com o crescimento da cidade.
Durante a cerimônia, Wanice destacou que o Título de Cidadão Paranaibense simboliza o reconhecimento da população às pessoas que ajudam a construir diariamente a história do município. “Esse evento é muito importante para a Câmara Municipal, para os vereadores e, principalmente, para as pessoas que recebem essa homenagem. É um reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação de quem escolheu Paranaíba como sua terra. Ver a emoção dos homenageados nos mostra que estamos valorizando histórias que ajudaram a transformar nossa cidade”, afirmou a presidente.
A vereadora também ressaltou a emoção dos homenageados ao receberem a honraria, citando o empresário Walber Mendes Ramos, que afirmou que a placa do título terá lugar de destaque em sua residência, e o professor Júlio Carlos da Silva, que declarou sentir-se honrado em receber o reconhecimento após quase três décadas vivendo em Paranaíba.
Entre os homenageados estiveram os deputados federais Beto Pereira e Rodolfo Nogueira, a deputada estadual Mara Caseiro, o senador Nelsinho Trad, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Sérgio de Paula, o promotor de Justiça Dr. Leonardo Dumont Palmerston, a tenente-coronel Sandra Regina dos Santos, o empresário Mohsen Amerian, além de médicos, advogados, empresários, professores e outras lideranças que se destacam pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a entrega do título ao radialista Conrado José Machado. A homenagem havia sido aprovada em 2019 e, sete anos depois, foi entregue pessoalmente pela presidente Wanice Luciana de Oliveira durante a solenidade.
Homenageados
Luiz Carlos Rodrigues de Freitas (Zummm da Serralheria);
Jorge Kawakita;
Lúcio Fátima da Silva Barros;
Stella Cristina Gonsalves Silva;
Anderson Rezende Pereira;
Mara Elisa Navacchi Caseiro;
Dr. Pedro Eurico Salgueiro;
Dr. José Alexandre Cambraia;
João Antônio Soares Bessa Costa;
Vitor Rossafa de Oliveira;
Mônica Dias Borges Souto;
Senador Nelsinho Trad;
Dr. Walber Mendes Ramos;
Paulo Faria Pires;
Reinaldo Manoel Stradiotto;
Ana Martins Fontoura;
Lucélia Martins Brandão Garbelini;
Deputado Federal Rodolfo Nogueira;
Carlos Rafael Silva;
Professor Júlio Carlos da Silva;
Cristiane dos Santos Guimarães;
Alan Cleber Forni;
Conselheiro Sérgio de Paula;
Mohsen Amerian;
Tenente-Coronel Sandra Regina dos Santos;
Raul Meinberg dos Santos;
Geraldo Carlos Mello;
Ruth Corrêa da Silva;
Conrado José Machado;
Dr. Leonardo Dumont Palmerston;
Deputado Federal Beto Pereira;
Além dos demais homenageados aprovados pelos vereadores e pela Mesa Diretora.
Câmara Municipal de Paranaíba – Assessoria de Comunicação