Saúde Mental ganha reforço com ampliação da Residência em Psiquiatria

A população de Campo Grande passará a contar com mais profissionais especializados em Saúde Mental. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) teve o Programa de Residência Médica em Psiquiatria contemplado pelo Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência), do Ministério da Saúde.

A iniciativa garante a ampliação das vagas de formação de dois para quatro residentes por ano, com ingresso já previsto para 2027. A conquista ocorre em um momento emblemático, de crescente demanda por atendimentos em Saúde Mental e representa um importante reforço para o Sistema Único de Saúde (SUS), já que esses profissionais integrarão o efetivo da Rede Pública.

Além de ampliar a formação de psiquiatras, a medida fortalece a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), contribuindo para que mais profissionais estejam preparados para atuar no acolhimento, tratamento e acompanhamento da população

Para o diretor da Escola de Saúde Pública da Sesau, Júlio Ricardo França, a ampliação consolida Campo Grande como referência na formação de especialistas. “Com essas vagas, a Sesau passa a sediar o maior Programa de Residência Médica em Psiquiatria de Mato Grosso do Sul, fortalecendo a qualificação profissional e contribuindo diretamente para a melhoria da assistência prestada à população”, destaca.

As inscrições para o programa serão realizadas por meio do Exame Nacional de Residência (ENARE).