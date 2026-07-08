Operação apreende menores armados em MS

Policiais encontraram armas, drogas, munições e materiais usados no tráfico durante buscas

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (8), durante uma operação contra crimes relacionados a facções criminosas em Dourados. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão ligados a uma tentativa de homicídio registrada no início do ano, no bairro Estrela Porã.

Durante as buscas, os policiais localizaram um revólver calibre .38, uma pistola calibre 7,65 com numeração raspada, munições, drogas, balança de precisão e celulares. Um dos adolescentes também estava com aproximadamente 371 gramas de maconha e porções de cocaína, segundo a investigação.

A operação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais, Núcleo de Inteligência, Delegacia Regional e Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Dourados. Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia, enquanto os menores foram levados à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que a ação faz parte do trabalho de combate às organizações criminosas e busca reduzir os índices de violência no município. As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes apurados.