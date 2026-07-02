Nova Alvorada do Sul celebra formatura de 25 profissionais do Programa Mais Saúde com Agente

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite desta terça-feira (30) a cerimônia de formatura de 25 profissionais que concluíram os cursos técnicos do Programa Mais Saúde com Agente, iniciativa do Ministério da Saúde voltada à qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

A solenidade reuniu autoridades municipais, familiares e convidados para celebrar a conclusão dos cursos técnicos de Agente Comunitário de Saúde e de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde.

O evento contou com a presença do prefeito José Paulo Paleari, da primeira-dama Maitê Paleari, da secretária municipal de Saúde, Eliana Amaral Dalla Nora Franco e da secretária municipal de Educação, Ângela Resende, que acompanharam toda a formação dos alunos.

Durante a cerimônia, os formandos receberam seus certificados de conclusão e foram homenageados pelo empenho e dedicação ao longo da capacitação. Também houve apresentação cultural, exibição de vídeo institucional e homenagens às preceptoras responsáveis pela formação das turmas.

Em seu pronunciamento, o prefeito José Paulo Paleari destacou que investir na qualificação dos profissionais da saúde é investir diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.

“Nossa gestão acredita que uma saúde pública de qualidade começa pela valorização e capacitação dos profissionais. Esses servidores estão diariamente ao lado da população, levando orientação, prevenção e cuidado às famílias. Parabenizo cada formando por essa importante conquista e reafirmo nosso compromisso de continuar investindo na educação permanente e no fortalecimento da saúde do nosso município.”

A secretária municipal de Saúde, Eliana Amaral Dalla Nora Franco, ressaltou que a conclusão dos cursos representa um avanço significativo para a rede municipal, proporcionando profissionais ainda mais preparados para atender a comunidade e fortalecer as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.