Terremotos na Venezuela deixam rastro de destruição

País enfrenta crise humanitária após fortes abalos sísmicos

Equipes de resgate seguem atuando na Venezuela após os dois fortes terremotos que atingiram o país na última semana e deixaram um cenário de devastação em La Guaira, região mais afetada e situada próxima à capital Caracas. O número de mortos se aproxima de 1,5 mil, enquanto autoridades e voluntários tentam localizar sobreviventes entre prédios desabados e áreas completamente destruídas.

A chegada de mais de 2,6 mil socorristas estrangeiros reforça as operações em meio a dificuldades logísticas e falta de equipamentos pesados, com relatos de famílias que ainda tentam retirar vítimas dos escombros por conta própria. O governo informou que milhares de pessoas estão feridas ou desalojadas e que o número de desaparecidos pode chegar a dezenas de milhares, agravando a crise humanitária.