Brasil encara a Noruega em duelo decisivo das oitavas da Copa de 2026

Endrick, atacante da Endrick, afirmou em entrevista coletiva que as escolhas do técnico Carlo Ancelotti, da Carlo Ancelotti, são sempre voltadas ao coletivo e não ao interesse individual, destacando confiança plena no trabalho do treinador durante a preparação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026. O jogador comentou que, mesmo atuando como reserva e com poucos minutos em campo, mantém postura de trabalho e disciplina, reforçando que o grupo está focado no objetivo maior da competição e que cada atleta precisa estar pronto para contribuir quando chamado.

O atacante também ressaltou a convivência com jogadores experientes e a importância do aprendizado dentro do elenco, além de projetar o confronto contra a Noruega no domingo, em Nova Jersey, como um jogo de alta exigência e sem margem para erro. Endrick afirmou ainda que confia nas orientações de Ancelotti e que seguirá as determinações táticas do treinador, destacando a união do grupo e a preparação mental para um duelo decisivo no mata-mata do Mundial.