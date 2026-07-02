Casa de família é crivada de balas em MS

Vítima afirma que vinha sendo ameaçada por um homem conhecido como “Gago”

Uma residência foi alvo de disparos de arma de fogo na noite de quarta-feira (1º), no bairro Boa Vista, em Ribas do Rio Pardo. Assustada, a família que estava no imóvel fugiu pela janela dos fundos e buscou abrigo na casa de uma vizinha, sem registro de feridos. A Polícia Militar encontrou a janela de vidro quebrada e marcas de tiros na parede e em um armário, confirmando que o imóvel foi atingido.

Segundo os moradores, os disparos ocorreram enquanto a mulher tomava banho e o companheiro e o filho estavam na residência. O morador relatou aos policiais que vinha sendo ameaçado de morte por um homem conhecido como “Gago”, que suspeitaria, sem provas, de seu envolvimento com uma facção criminosa.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.