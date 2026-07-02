Casa de família é crivada de balas em MS

Morador relata ameaças antes de ataque a imóvel

Milton
Publicado por Milton
Foto: Wesley Ortiz

Vítima afirma que vinha sendo ameaçada por um homem conhecido como “Gago”

Uma residência foi alvo de disparos de arma de fogo na noite de quarta-feira (1º), no bairro Boa Vista, em Ribas do Rio Pardo. Assustada, a família que estava no imóvel fugiu pela janela dos fundos e buscou abrigo na casa de uma vizinha, sem registro de feridos. A Polícia Militar encontrou a janela de vidro quebrada e marcas de tiros na parede e em um armário, confirmando que o imóvel foi atingido.

Segundo os moradores, os disparos ocorreram enquanto a mulher tomava banho e o companheiro e o filho estavam na residência. O morador relatou aos policiais que vinha sendo ameaçado de morte por um homem conhecido como “Gago”, que suspeitaria, sem provas, de seu envolvimento com uma facção criminosa.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Anvisa e Receita Federal intensificam combate aos cigarros eletrônicos

Milton - 0
Ação também retirou de circulação mais de 107 mil maços de cigarros contrabandeados A Anvisa, em parceria com a Receita Federal, deflagrou na última terça-feira...
Leia mais

DOURADOS: População aprova atendimento humanizado em unidade de saúde do Jardim Colibri

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito Marçal Filho realizou, na manhã desta quinta-feira (2), uma vistoria surpresa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bem-Te-Vi, no Jardim Colibri, em...
Leia mais

Lula inaugura túnel da transposição do São Francisco no RN

Milton - 0
Túnel Major Sales integra Ramal do Apodi O presidente Lula inaugurou nesta quinta-feira (2) o Túnel Major Sales, em Luís Gomes (RN), etapa considerada estratégica...
Leia mais

Cidade da Copa exibe Brasil e Japão com estrutura gratuita 

ANELISE PEREIRA - 0
A Esplanada Ferroviária será palco da transmissão da partida entre Brasil e Japão, válida pela segunda fase da Copa do Mundo. A Cidade da Copa abre às 11...
Leia mais