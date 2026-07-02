Explosão de bomba em café mata seis em Damasco

Autoridades investigam possível ação de grupo jihadista

Uma explosão atingiu um café no centro de Damasco, deixando ao menos seis mortos e 22 feridos segundo a mídia estatal síria. O Ministério do Interior informou que um dispositivo explosivo foi colocado dentro do estabelecimento em uma área movimentada da capital. O local fica a cerca de 100 metros do Palácio da Justiça, no distrito de Hejaz, região administrativa sensível.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque de imediato, aumentando a incerteza sobre os responsáveis. Relatos iniciais apontam que o café estava cheio no momento da explosão. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram vítimas caídas no terraço externo. Moradores relataram forte impacto e destruição repentina no entorno. Autoridades locais afirmaram que os responsáveis serão punidos pelo ataque. O episódio é o mais letal na cidade desde atentados anteriores registrados em 2025.

O governo interino enfrenta dificuldades para estabilizar a segurança após anos de conflito no país.