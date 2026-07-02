Milagre na Venezuela: homem sobrevive oito dias soterrado

Homem desafia as chances e deixa ruínas sem ferimentos graves

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Segurança permaneceu consciente durante toda a operação e emocionou os socorristas

Um homem foi resgatado com vida após permanecer oito dias preso sob os escombros de um prédio que desabou durante os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. Hernán Gil foi localizado sob cerca de 140 toneladas de entulho e retirado após uma complexa operação envolvendo equipes de resgate da Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Portugal e Estados Unidos. O segurança estava em uma cabine de concreto no subsolo de um estacionamento, estrutura que teria funcionado como proteção contra o desabamento.

Durante os dias de resgate, ele recebeu água, soro e uma máscara para respirar, mantendo contato constante com os socorristas. Mesmo diante das dificuldades e de sucessivos desabamentos nos túneis de acesso, as equipes conseguiram libertá-lo sem ferimentos graves. O caso emocionou os profissionais envolvidos, que destacaram a resistência física e psicológica da vítima. Os terremotos deixaram quase 2.300 mortos e milhares de desaparecidos, enquanto as buscas por sobreviventes continuam nas áreas atingidas.

O resgate de Gil tornou-se um símbolo de esperança em meio à tragédia que abalou o país.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

 Sessão solene celebra chegada de Ana Carolina Ali Garcia ao Tribunal Pleno do TJMS

ANELISE PEREIRA - 0
Das mãos dos dois filhos, Ana Carolina Ali Garcia recebeu a toga da magistratura na sessão solene que marcou sua apresentação no cargo de...
Leia mais

MS Ativo: municipalismo forte avança com obras e entregas em Anaurilândia

ANELISE PEREIRA - 0
Obras que impactam diretamente na qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul são o foco do programa MS Ativo – Municipalismo,...
Leia mais

Investimentos da deputada Lia Nogueira reforçam rede de atendimento a pessoas com deficiência na Capital

Milton - 0
Emendas garantem recursos para o Cotolengo Sul-Mato-Grossense e a APAE, impactando diretamente famílias e serviços de reabilitação Para muitas famílias, o acesso a tratamentos especializados,...
Leia mais

Prefeitura convoca aprovados para contratação temporária

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande convocou 311 candidatos aprovados em processo seletivo simplificado temporário para os cargos de merendeiro e auxiliar de manutenção. A...
Leia mais