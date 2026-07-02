Milagre na Venezuela: homem sobrevive oito dias soterrado

Segurança permaneceu consciente durante toda a operação e emocionou os socorristas

Um homem foi resgatado com vida após permanecer oito dias preso sob os escombros de um prédio que desabou durante os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. Hernán Gil foi localizado sob cerca de 140 toneladas de entulho e retirado após uma complexa operação envolvendo equipes de resgate da Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Portugal e Estados Unidos. O segurança estava em uma cabine de concreto no subsolo de um estacionamento, estrutura que teria funcionado como proteção contra o desabamento.

Durante os dias de resgate, ele recebeu água, soro e uma máscara para respirar, mantendo contato constante com os socorristas. Mesmo diante das dificuldades e de sucessivos desabamentos nos túneis de acesso, as equipes conseguiram libertá-lo sem ferimentos graves. O caso emocionou os profissionais envolvidos, que destacaram a resistência física e psicológica da vítima. Os terremotos deixaram quase 2.300 mortos e milhares de desaparecidos, enquanto as buscas por sobreviventes continuam nas áreas atingidas.

O resgate de Gil tornou-se um símbolo de esperança em meio à tragédia que abalou o país.