Bebê nasce dentro de viatura dos Bombeiros

Parto é realizado por bombeiros e termina com mãe e filho em segurança em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Gestante entrou em trabalho de parto durante o deslocamento ao hospital

O pequeno Brian nasceu dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira (2), em Ladário, após o trabalho de parto da mãe evoluir rapidamente durante o deslocamento para a maternidade. A gestante, de 36 anos e com 37 semanas de gravidez, foi socorrida em uma residência no bairro Alta Floresta II após apresentar perda de líquido. Durante o trajeto, as contrações se intensificaram e os militares precisaram realizar o parto dentro do veículo de resgate.

O bebê nasceu em segurança e recebeu os primeiros cuidados ainda na viatura. Em seguida, mãe e filho foram encaminhados à maternidade, onde permaneceram sob avaliação médica. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência transcorreu sem intercorrências, e a atuação rápida da equipe foi fundamental para garantir a segurança da mãe e do recém-nascido até a chegada à unidade de saúde.

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