Bebê de um mês é resgatado de barco após reação alérgica no Pantanal

Criança apresentava lesões na região da boca e foi encaminhada ao hospital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Resgate fluvial leva recém-nascido a atendimento médico em Porto Geral


Um bebê de apenas um mês foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul após apresentar uma reação alérgica grave. O atendimento ocorreu na Fazenda Califórnia, no Paiaguás, área de difícil acesso, onde a criança passou a apresentar lesões na pele, especialmente na região da boca, o que exigiu ação imediata das equipes de socorro.

Diante da gravidade do quadro e da distância até uma unidade de saúde, os bombeiros realizaram o deslocamento por via fluvial pelo Rio Paraguai até o Porto Geral. No local, uma viatura de resgate já aguardava para dar continuidade ao atendimento e garantir o transporte rápido da criança até a área urbana.

Após o resgate, o bebê foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu avaliação médica especializada e tratamento para estabilização do quadro clínico.

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