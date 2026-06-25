Mobilização da categoria mantém negociações em andamento e ACP convoca filiados para assembleia decisiva

A mobilização dos profissionais da Rede Municipal de Ensino (REME) segue produzindo resultados concretos na luta pelo cumprimento da política do Piso 20h. Nesta quarta-feira, a Comissão de Negociação do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) participou de mais uma reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Campo Grande e da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal para dar continuidade às tratativas relacionadas ao pagamento dos 5,4% reivindicados pelo magistério.

O encontro integra uma agenda de negociações construída a partir da força da organização da categoria, que tem demonstrado unidade e disposição para defender seus direitos. Desde a paralisação realizada em 12 de junho, os profissionais da educação vêm acompanhando cada etapa das discussões, reafirmando que a valorização do magistério deve ser tratada como prioridade.

Conforme deliberação aprovada pelos trabalhadores da educação durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de junho, a ACP não divulgará detalhes das tratativas antes da apreciação da categoria. A decisão reafirma um princípio que norteia a atuação da entidade: os professores e professoras devem ser os primeiros a conhecer as informações e participar das decisões que impactam diretamente suas vidas profissionais.

Para o presidente da ACP, Gilvano Kunzler Bronzoni, o processo de negociação evidencia a importância da organização sindical na conquista de direitos.“A nossa história mostra que nenhum avanço acontece sem mobilização. Os direitos do magistério só são respeitados quando a categoria está organizada, participa das assembleias e fortalece a sua entidade sindical. É essa unidade que nos permite avançar nas negociações e seguir defendendo a valorização dos profissionais da educação”, destacou.

Diante da continuidade das negociações, a ACP convoca os profissionais filiados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada nesta quinta-feira,v25 de junho às 18 horas, em terceira chamada, no auditório da FETEMS.A pauta da assembleia será a avaliação e os encaminhamentos acerca da reunião da Comissão Mista de Negociação (ACP/PMCG/CMCG), responsável pelas discussões em torno do cumprimento da política do Piso 20h da REME.

A direção sindical ressalta que este será um momento decisivo para que a categoria conheça os resultados das negociações, avalie coletivamente os cenários apresentados e delibere sobre os próximos passos da mobilização.Conforme decisão aprovada pela categoria na Assembleia Geral Extraordinária do dia 15 de junho, a entrada e a permanência na assembleia serão permitidas exclusivamente aos professores regularmente filiados à ACP.

Mais do que uma reunião, a assembleia representa um espaço de construção coletiva, participação democrática e fortalecimento da luta sindical. É nesse espaço que a categoria reafirma seu protagonismo e demonstra que a valorização do magistério é resultado da união, da mobilização e da capacidade de organização dos trabalhadores da educação pública.